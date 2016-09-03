جهاز الزمالك يطمئن على جبر

أجرى مؤمن سليمان مدرب الزمالك اتصالا هاتفيا بعلي جبر مدافع الفريق ومنتخب مصر للاطئمنان عليه بعد الإصابة التي لحقت به في التدريبات.

منتخب مصر يستعد لمواجهة جنوب إفريقيا يوم الثلاثاء استعدادا لانطلاق رحلة التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم. وخلال المران الأول غادر علي جبر متأثرا بآلام في الكاحل.

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واتصل سليمان بالمدافع الدولي المصري من أجل معرفة مدى الإصابة التي لحقت به والاطمئنان على جاهزيته.

ويخشى الجهاز الفني للفارس الأبيض من غياب جبر وذلك لأنه مرتبط بمواجهة هامة ضد الوداد المغربي بنصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وتعادل منتخب مصر مع غينيا 1-1 وديا في أولى الاستعدادات لتصفيات كأس العالم ويستعد للمواجهة الأهم أمام الكونجو مع بداية شهر أكتوبر.

يستعد الزمالك لمواجهة الوداد الرياضي المغربي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا في الـ16 من الشهر الجاري في لقاء الذهاب في مصر.

قبل أن يرحل الزمالك إلى المغرب في الـ24 من نفس الشهر لمواجهة الإياب ضد الوداد.