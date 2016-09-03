مؤمن زكريا: البدري منحنا الدوافع لتفجير طاقاتنا.. واعتدنا على دفع ' ضريبة البطولة '

قال مؤمن زكريا لاعب وسط الأهلي إن الجهاز الفني الجديد للفريق بقيادة حسام البدري منح اللاعبين "الدوافع الكافية لتفجير طاقاتهم".

ويستعد الأهلي لدخول معسكرا مغلقا يوم الاثنين استعدادا لبداية الموسم.

وقال زكريا في تصريحات صحفية: "البدري منح اللاعبين الدوافع الكافية لتفجير طاقاتهم ولبذل أقصى جهد من أجل الدخول بقوة في الموسم الجديد وحصد جميع البطولات سواء المحلية أو الإفريقية".

وأضاف " الموسم الجديد سيكون أكثر صعوبة من الموسم الماضي في ظل التدعيمات التي أبرمتها جميع الفريق والتى تزيد من ارتفاع سقف الطموح للجميع بالمنافسة على درع الدوري أو على الأقل الدخول للمربع الذهبي".

وشدد " جميع الفرق تلعب دائما بأضعاف مستوياتها أمام الأهلي تحديدا باعتباره حامل اللقب وأن هذا الأمر اعتاد عليه الأهلي باعتبارها ضريبة البطولة".

وأشار "أسعى دائما أن أكون على قدر ثقة وحسن ظن الجهاز الفني والإداري، وأن أكون على قدر المسئولية أيضا حتى نقدم موسما طيبا ويكون إضافة قوية للفريق في الموسم الجديد والذي يسعى فيه الأهلي للحفاظ على بطولة الدوري وتلبية طموحات الجماهير باستعادة كأس مصر والفوز أيضا بدوري الأبطال من أجل العودة للمشاركة في بطولة العالم للأندية".