إحالة عجوز اغتصب طفلة بالظاهر إلى محكمة الجنايات

أمر المستشار أحمد لبيب، رئيس نيابة حواداث غرب القاهرة الكلية، اليوم السبت، إحالة عجوز إلى محكمة الجنايات، لاتهامه بخطف طفلة واغتصابها فى منطقة الظاهر.

وكشفت تحقيقات النيابة عن تلقي قسم شرطة الظاهر بلاغًا يفيد خطف طفلة صغيرة لم يتجاوز عمرها ٣ أعوام.

وانتقلت الأجهزة الأمنية وبجمع التحريات تبين أن عجوز استدرج المجني عليها وتعدى عليها جنسيًا.

تم ضبط المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وبالعرض على النيابة قررت حبسه ٤ أيام على ذمة التحقيقات، وإحالته للمحاكمة العاجلة.