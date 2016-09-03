أخبار عاجلة

مساء dmc - تصريحات الرئيس السيسي حول تجديد الخطاب الديني ودوره في مواجهة الإرهاب -
مساء dmc - أحد مصابي كنيسة مارجرجس بطنطا يكشف كواليس وتفاصيل تفجير الكنيسة أمس -
بالفيديو- نجل العميدة نجوى النجار: احتسب أمي شهيدة عند الله -
رئيس بيلاروسيا يعزي السيسي في ضحايا تفجير كنيستي طنطا والإسكندرية -
مساء dmc - استمرار سير التحقيقات لكشف هوية الجناة في تفجير كنيسة مارجرجس بطنطا -
صحة الإسكندرية: خروج 21 حالة من مصابي تفجير الكنيسة المرقسية بعد شفائهم -
«التربية النوعية» بجامعة القاهرة تنظم مؤتمرًا لـ«إعداد المعلم» -
فيديو| الإبراشي: أهالي «شهداء طنطا» حولوا الجنازة لـ«فرح» -
فيديو| شقيق المتهم في «تفجير المرقسية»: «كلمنا أول إمبارح من سوريا» -
«المصرية لحماية الدستور» تطالب بهيئة «عدم التمييز» وإصدار قانون خاص بها -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

رئيس وزراء روسيا يصل أوزبكستان للمشاركة في جنازة «كريموف»

Google+ Print
رئيس وزراء روسيا يصل أوزبكستان للمشاركة في جنازة «كريموف» رئيس وزراء روسيا يصل أوزبكستان للمشاركة في جنازة «كريموف»

رئيس الوزراء الروسي دميتري مدفيديف

وصل رئيس الوزراء الروسي ديمتري ميدفيديف اليوم السبت، إلى مدينة سمرقند الأوزبكية لحضور جنازة رئيس أوزبكستان إسلام كريموف.

وذكرت قناة «روسيا اليوم» أن ميدفيديف يرأس الوفد الروسي الرسمي نيابة عن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الذي يشارك فى قمة مجموعة العشرين المنعقدة فى الصين.

وكان رئيس أوزباكستان قد توفى أمس الجمعة في مستشفى بالعاصمة طشقند عن عمر يناهز 78 عامًا، بعد إصابته بسكتة دماغية.

ومن المقرر أن يتم تشييع جثمان كريموف فى وقت لاحق اليوم فى مسقط رأسه بسمرقند، ثانى أكبر المدن الأوزباكية، كما سيتم إعلان الحداد الوطنى لمدة 3 أيام.

أ ش ا

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا