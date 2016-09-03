رئيس وزراء روسيا يصل أوزبكستان للمشاركة في جنازة «كريموف»

وصل رئيس الوزراء الروسي ديمتري ميدفيديف اليوم السبت، إلى مدينة سمرقند الأوزبكية لحضور جنازة رئيس أوزبكستان إسلام كريموف.

وذكرت قناة «روسيا اليوم» أن ميدفيديف يرأس الوفد الروسي الرسمي نيابة عن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الذي يشارك فى قمة مجموعة العشرين المنعقدة فى الصين.

وكان رئيس أوزباكستان قد توفى أمس الجمعة في مستشفى بالعاصمة طشقند عن عمر يناهز 78 عامًا، بعد إصابته بسكتة دماغية.

ومن المقرر أن يتم تشييع جثمان كريموف فى وقت لاحق اليوم فى مسقط رأسه بسمرقند، ثانى أكبر المدن الأوزباكية، كما سيتم إعلان الحداد الوطنى لمدة 3 أيام.

أ ش ا