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بالصور.. اندلاع حريق داخل مخزن سوبر ماركت شهير بالغردقة

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صورة من الحدث

صورة من الحدث

مراسل«ONA»:

إندلع صباح اليوم السبت، حريق داخل مخزن خاص بفرع سوبر ماركت شهير بشارع النصر بمدينة الغردقة باحدي العمارات السكنية .

وتم الدفع بعدد من سيارات الإطفاء لموقع الحريق للسيطرة عليه وإخماده قبل أن يمتد لداخل السوبر الماركت والوحدات السكنية والعيادات بشارع النصر بالغردقة.

تم استدعاء عدد من سيارات الإطفاء، تحسبًا لحدوث أي إصابات نشوب حريق بتكييفات السوبر ماركت .

وتبين أن الحريق إندلع فى تكييفات مخازن فرع سوبر ماركت بشارع النصرنتيجة ماس كهربائى، وإنتقل اللواء محمد توفيق مدير أمن البحر الأحمر لمتابعة الموقف، وجارى السيطرة على الحريق ولا توجد أى خسائر فى الأرواح .

 

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