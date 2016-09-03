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تأجيل محاكمة متهمي «أنصار بيت المقدس» إلى ٤ أكتوبر المقبل

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تأجيل محاكمة متهمي «أنصار بيت المقدس» إلى ٤ أكتوبر المقبل تأجيل محاكمة متهمي «أنصار بيت المقدس» إلى ٤ أكتوبر المقبل

أنصار بيت المقدس – أرشيفية

أجلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسن فريد، اليوم السبت، محاكمة 213 متهمًا من عناصر تنظيم أنصار بيت المقدس الإرهابي إلى جلسة ٤ أكتوبر وضبط وإحضار شهود الاثبات الذين لم يحضروا جلسة اليوم وعددهم 8 شهود، وتغريم ٣ آخرين الف جنيه لتخلفهم عن حضور جلسة اليوم والسماح للأهالي بالزيارة.

وأسندت النيابة العامة إلى المتهمين ارتكابهم لجرائم تأسيس وتولي قيادة والانضمام إلى جماعة إرهابية، تهدف إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على حقوق وحريات المواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، والتخابر مع منظمة أجنبية المتمثلة في حركة حماس “الجناح العسكري لتنظيم جماعة الإخوان” وتخريب منشآت الدولة، والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والشروع فيه، وإحراز الأسلحة الآلية والذخائر والمتفجرات.

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