بالصور.. تفعيل أول رادار ليلي بالطرق السريعة في سوهاج

مراسل«ONA»:

قاد اللواء مصطفى مقبل، مدير أمن سوهاج، حملة مرورية بالتصوير الرادارى دون استيقاف السيارات بالطرق السريعة ليلاً ، حفاظًا على أرواح القوات الامنية .

وتمكنت الحملة من تحرير 50 مخالفة للسرعة على طريق سوهاج – البحر الأحمر، والذى شهد عدة حوادث طرق خلال الأيام الماضية.

وتم اﻻنتهاء من وضع خطة عمل للقيام بحملات مرورية يوميًا وفقًا للامكانيات البشرية المتاحة، لضبط السائقين المخالفين لقواعد السير والسرعة .

جاء ذلك فى إطار سياسة وزارة الداخلية، في الإهتمام بتحقيق التواجد الأمنى بالشارع المصرى والتركيز على القطاعات التى تمثل واجهة المؤسسه الشرطية واﻻمنية والحد من ظاهرة حوادث الطرق وتكرارها بمحافظات الوجه القبلى وخاصه سوهاج .