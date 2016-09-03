منها التهاب المفاصل والشد العضلي والدوالي.. 9 أسباب لآلام الساقين

تتراوح آلام الساقين ما بين التنميل البسيط والوجع الحاد. تحدث معظم آلام الساقين نتيجة إصابات صغيرة، أو نتيجة النقرس، أو الدوالي، أو التهابات المفاصل. لذا، لا ينبغي إهمال أية أوجاع في الساق، فقد تكون بسبب مشكلة صحية أكبر. وبحسب ما أورده موقع “24″ الإماراتي، إليك أهم مسببات آلام الساقين:

الشد العضلي. يسبب الشد العضلي ألماً حاداً في عضلة الساق. يحدث الشد نتيجة جفاف العضلة ونقص البوتاسيوم والصوديوم أو المغنيسيوم في الدم.

الإصابات. هي ثاني الأسباب شيوعاً، وقد تتطلب الإصابة جبيرة، أو قد تسبب التهاباً في الأوتار، أو مفصل الركبة. لا ينبغي تجاهل إصابات الساق فمن الضروري مراجعة الطبيب بعدها.

التمزق العضلي. يحدث هذا التمزق نتيجة وجود ضغط غير مبرر على العضلات والأوتار خلال الأنشطة اليومية، مثل رفع الأحمال. ويكون الألم في هذه الحالة مفاجئاً.

تصلب الشرايين. نتيجة تراكم الكولسترول والدهون في الدم يحدث انسداد في الشرايين يقلل من تدفق الدم، فإذا لم تحصل أنسجة عضلة الساق على ما يكفي من الأكسجين يحدث الألم.

التهاب المفاصل. يمكن أن يحدث هذا الالتهاب بداية من سن الـ 30، أي أنه لا يقتصر على مرحلة الشيخوخة. غالباً ما يصيب التهاب المفاصل الركبتين والوركين.

النقرس. هو شكل من أشكال التهاب المفاصل يحدث نتيجة زيادة نسبة حمض اليوريك في الجسم. يسبب النقرس عادة تورماً وألماً واحمرار القدمين والجزء السفلي من الساقين والإصبع الكبير.

الدوالي. عندما تتسع الأوردة وتصبح منتفخة وعادة ما تكون مؤلمة.

العدوى. عندما تصاب المناطق السفلية من أنسجة الساق أو العظام بعدوى يحدث ألم غالباً ما يتم تجاهله. لكن تنبغي استشارة الطبيب لوصف الدواء المناسب.

تلف الأعصاب. هذه الحالة ليست شائعة، ويحدث فيها وخز وتنميل. الإصابة بالسكري تزيد احتمالات هذه الحالة.