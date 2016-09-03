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تأجيل محاكمة المتهمين بقضية «كتائب حلوان» لـ9 أكتوبر لسماع الشهود

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تأجيل محاكمة المتهمين بقضية «كتائب حلوان» لـ9 أكتوبر لسماع الشهود تأجيل محاكمة المتهمين بقضية «كتائب حلوان» لـ9 أكتوبر لسماع الشهود

كتائب حلوان – أرشيفية

أجلت محكمة جنايات القاهرة ، برئاسة المستشار فتحي البيومي، محاكمة المتهمين في القضية المعروفة بـ”كتائب حلوان” ، لجلسة 9 أكتوبر القادم، وذلك لسماع الشهود من السادس والعشرين، حتي التاسع والعشرين .

وجاء في أمر إحالة النيابة العامة بأن المتهمين في غضون الفترة من 14 أغسطس 2013، وحتى 2 فبراير 2015، بدائرة محافظتى القاهرة والجيزة، تولوا قيادة جماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والحريات والحقوق العامة التى كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي.

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