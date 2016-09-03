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أشرف زكي: «مدحت تيخا أقسم لي ببراءته..وثقتي فيه عمياء»

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أشرف زكي: «مدحت تيخا أقسم لي ببراءته..وثقتي فيه عمياء» أشرف زكي: «مدحت تيخا أقسم لي ببراءته..وثقتي فيه عمياء»

أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية

قال الفنان أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، إنه لن يتكلم في قضية الفنان مدحت تيخا فيما نسب إليه مؤخرًا حول اتهامه بحيازة حشيش، لأن الموضوع قيد التحقيقات.

وأضاف زكي في مداخلة لبرنامج انفراد مع الإعلامي سعيد حساسين على فضائية العاصمة، أن مدحت تيخه أقسم له أنه برئ.

كانت نيابة قسم أول أكتوبر برئاسة المستشار أحمد حامد، رئيس النيابة، قد أخلت سبيل الفنان مدحت تيخا، بكفالة مالية قدرها 5000 آلاف جنيه، لاتهامه بحيازة مادة الحشيش المخدرة بقصد التعاطي بدائرة قسم شرطة أكتوبر، كما أمرت النيابة بالتحفظ على المواد المضبوطة وعرضها على المعمل الكيماوي لتحليلها.

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