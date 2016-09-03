تجهيز 42 ساحة لآداء صلاة عيد الأضحى المبارك بمراكز الأقصر

أنهت مديرية الأوقاف بمحافظة الأقصر استعداداتها لصلاة عيد الأضحى المبارك، حيث قرر الشيخ محمد صالح وكيل وزارة الأوقاف بالمحافظة إعداد وتجهيز 42 ساحة لآداء الصلاة فى مختلف مراكز المحافظة للتسهيل على المواطنين.

وجاءت تلك الساحات المقرر أن يتم تأدية صلاة عيد الأضحى بها حسبما أكد الشيخ أبو إسلام الأزهرى المتحدث الإعلامى باسم المديرية،(ساحة أبو الحجاج بمدينة الأقصر وساحة السيد يوسف بمدينة الأقصر وساحة الكرنك الجديدة فى النجع الطويل وساحة عبد الرحمن بن عوف وساحة عمار بن ياسر بالكرنك وساحة جبانة البغدادى وساحة آل البيت بالحبيل وساحة أبو عربى فى الحبيل وساحة نجع خميس بالطود ومدافن ساحة الرضوانية وساحة الجمعية الزراعية نجع علوان وساحة المدامود بالزينية وساحة نجع الطارف فى القرنة وساحة مركز شباب الاقالته وساحة نجع الجسر بالضبعية وساحة مركز شباب البعيرات وساحة أبو بكر الصديق أمام مستشفى الأقصر الدولى وساحة مركز الشغب وساحة النور المحمدى الرياينة وساحة أبو فرغلى الحميدات وساحة ساحة الرحمن توماس إسنا وساحة السادة الأدارسة وساحة الدير الشرقى بإسنا و ساحة آل البيت إسنا الحليلة وساحة مركز شباب زرنيخ وساحة المدينة المنورة الحلة فى إسنا و ساحة نادى الشبات المسلمين بمدينة إسنا وساحة مركز شباب المحاميد بحرى بأرمنت وساحة مركز شباب الرياينة وساحة أمام مجلس مدينة أرمنت الوابورات وساحة السوق أرمنت الحيط وساحة كوبرى الرزيقات بحرى وساحة مركز المحاميد قبلى وساحة حاجر كومير وساحة نقطة المطاعنة وساحة شارع البحر النمسا و ساحة الحج النوبى غزبة على بدر و ساحة السيدة زينب بإسنا وساحة على عبد الحليم الزينية قبلى).