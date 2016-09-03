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قاضي المعارضات بمحكمة شبرا الخيمة يجدد حبس محمود السقا 15 يوما

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قاضي المعارضات بمحكمة شبرا الخيمة يجدد حبس محمود السقا 15 يوما قاضي المعارضات بمحكمة شبرا الخيمة يجدد حبس محمود السقا 15 يوما

>القليوبية – محمد قاسم

 قرر قاضى المعارضات بمحكمة شبرا الخيمة اليوم السبت، تجديد حبس محمود السقا و3 آخرين 15 يوما  فى الاتهامات الموجهة إليهم بنشر شائعات كاذبة والتحريض على التظاهر ومحاولة قلب نظام الحكم.

 

كانت المحكمة قد رفضت الاستئناف المقدم من المتهم على قرار حبسه 15 يوما بالجلسة الماضية، فى تهم محاولة قلب وتغيير دستور الدولة ونظامها الجمهورى وشكل ، والانضمام إلى إحدى الجمعيات والهيئات والمنظمات التى تبغى تعطيل أحكام الدستور والقانون.

 

يذكر أنه تم إخلاء سبيل الصحفى عمرو بدر بكفالة 5 ألاف جنية فى القضية ذاتها، بعد قبول الإستئناف الذى قدمه على قرار تجديد حبسه 15 يوما

 


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