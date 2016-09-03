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بالصور.. مدير أمن سوهاج يقود حملة بأول جهاز رادارى ليلى لرصد الخالفات

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بالصور.. مدير أمن سوهاج يقود حملة بأول جهاز رادارى ليلى لرصد الخالفات بالصور.. مدير أمن سوهاج يقود حملة بأول جهاز رادارى ليلى لرصد الخالفات

>سوهاج ـ محمود مقبول

أعلنت مديرية أمن سوهاج، عن تشغيل أول "جهاز رادارى" يعمل فى الليل لضبط متجاوزى السرعة على الطرقات، وحضر اللواء مصطفى مقبل مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، أول عملية لتشغل الجهاز على طريق "سوهاج - البحر الأحمر"، وتم تصوير 50 مخالفة ويعد الجهاز  هو الأول من نوعه فى محافظات الصعيد، لأن جميع أجهزة الرادار الموجودة تعمل نهارا فقط.

 

ومن جانبه أوضح مدير أمن سوهاج، أنه يجب التركيز على القطاعات التي تمثل واجهة المؤسسة الأمنية ومنها المرور ودعمها بكل ما هو حديث من أجهزة، مؤكدًا أن جهاز الرادار الجديد سيساهم بشكل كبير فى الحد من الحوادث المرورية على الطرق، وخاصة التى كانت تحدث فى فترات الليل لغياب الرقابة على السرعة، وأشار مقبل إلى أن الجهاز الجديد يرصد المخالفة دون أن يتم استيقاف السيارة وذلك حفاظا على الأرواح حيث يجرى تسجيل المخالفة على المركبة إلكترونيا.

 

وعلى جانب آخر، أشار العميد أشرف مرسى مدير إدارة المرور بسوهاج إلى أنه تم تنفيذ أول حملة للتصوير الليلى بمحافظات الوجه القبلى، على طريق "سوهاج – البحر الأحمر" حيث تم تصوير 50 مخالفة لمتجاوزى السرعات المقررة، مؤكدا أن الهدف من تشغيل الرادار ليس تسجيل مخالفات على السائقين، وإنما ردعهم للحد من مخالفات السرعة والتى تكثر فى فترات الليل، مؤكدا أن الجهاز سيساهم بشكل كبير فى ضبط السرعات على مختلف طرق محافظة سوهاج.

 

وأضاف أنه سيتم شن حملات مرورية بشكل ليلى على مختلف الطرق وسيتم متابعة الموقف وعمل تقارير عن المخالفات لبيان مدى مساهمة الجهاز فى الحد من مخالفات السرعة، موجها الشكر للواء مجدى عبدالغفار وزير الداخلية لدعمه وحدة مرور سوهاج بجهاز التصوير الليلى.

 

 


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