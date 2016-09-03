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ضبط تشكيل عصابى ومصرع أحدهم فى تبادل لإطلاق النار مع الشرطة بقنا

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ضبط تشكيل عصابى ومصرع أحدهم فى تبادل لإطلاق النار مع الشرطة بقنا ضبط تشكيل عصابى ومصرع أحدهم فى تبادل لإطلاق النار مع الشرطة بقنا

ارشيفية

مراسل«ONA»:

لقى عاطل مصرعه، إثر إصابته بطلق نارى فى تبادل إطلاق النيران مع الشرطة أثناء ضبط تشكيل عصابى تخصص فى سرقة كابلات التليفونات، وتم ضبط 12 أخرين وبحوزتهم كميات من الكابلات التليفونية وعدد من السيارات المستخدمة فى السرقة بقرية دندرة بمركز قنا.
> تلقى اللواء صلاح حسان، مدير أمن قنا، إخطارًا بضبط تشكيل عصابى كبير ومصرع أحدهم بطلق نارى.

كشفت التحريات، قيام قوة أمنية بمداهمة تشكيل عصابى تخصص فى سرقة كابلات التليفونات وبمشاهدة التشكيل للشرطة بادروا بإطلاق النيران فبادلتهم النيران، وأسفرت عن مصرع “مصطفى . ب”، إثر إصابته بطلق نارى وتم نقل جثته لمستشفى قنا العام .

فيما تم ضبط 12 متهمًا وهم : “محمد . ا . م” 35 سنه مسجل سرقات هارب من 12 قضيه، و” محمود. ب ” من الاقصر و “محمد. س . ي”مقيم بمركز قوص، و”محمد.ف. م ” ، و”يوسف.ع .ع “، و”إبراهيم. ع . ف”، و”حسانى. س. ص “، وإبراهيم .ح .ح”، و”عمرو . غ .ع “، و”أحمد. م . ا”، و”محمد . س . ع “، و”أحمد . س . م ” وبحوزتهم عدد 2 طن كابلات و 2 بندقيه أليه و 4 سيارات مستخدمه فى السرقه و 3 خزن أسلحة اليه و 37 طلق نارى.

تم تحرير محضر بالواقعة، لتتولى النيابة التحقيق .

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أونا