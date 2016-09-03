أجاي ينتظم في مران السبت المسائي عقب الفحص الطبي

وصل اليوم السبت مهاجم الأهلي الجديد جونيور أجاي قادما من نيجيريا، لينتظم في مران السبت المسائي.

وكان الأهلي قد ضم المهاجم النيجيري من الصفاقسي التونسي في سوق الانتقالات الصيفية.

وشارك اللاعب في أولمبياد ريو دي جانيرو والتي حصد فيها النسور الخضراء الميدالية البرونزية.

وحصل المهاجم بعدها على راحة أسبوعا في نيجيريا في الفترة التي حصل فيها زملائه الجدد على راحة سلبية.

ويخضع أجاي لكشف طبي من قبل خالد محمود طبيب الفريق، قبل أن يشترك في المران الجماعي مساء اليوم السبت.

وكان محمود قد صرح أنه لا يعترف بالفحص الذي خضع له اللاعب في الأولمبياد وأنه لابد من خضوعه لفحص جديد في الأهلي.