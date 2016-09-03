البدري يكتفي بمرانين حتى بداية المعسكر.. وتغيير موعد ودية الشمس

قرر الجهاز الفني للأهلي بقيادة حسام البدري الاكتفاء بالتدريب على فترة واحدة صباحية اعتبارا من غدا الأحد وبعد غد الإثنين.

ويدخل الفريق معسكرا مغلقا عقب مران الإثنين بأحد فنادق 6 أكتوبر، لمدة 10 أيام، استعدادا للموسم الجديد الذي يستهله الفريق بمواجهة الإسماعيلي في الجولة الأولى من الدوري.

وتوجه سيد عبد الحفيظ مدير الكرة وأحمد أيوب المدرب العام لمدينة 6 أكتوبر عقب مران السبت الصباحي لمعاينة ملاعب التدريب والملاعب التي تستضيف مباريات الفريق الودية خلال المعسكر المغلق.

كما قرر الجهاز الفني تقديم موعد ودية الفريق الأولى أمام نادي الشمس، لتقام يوم 7 سبتمبر بدلا من 8 من نفس الشهر، بعد أن تم إعلان بداية عيد الأضحى يوم 12 سبتمبر.