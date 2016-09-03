أخبار عاجلة

مساء dmc - تصريحات الرئيس السيسي حول تجديد الخطاب الديني ودوره في مواجهة الإرهاب -
مساء dmc - أحد مصابي كنيسة مارجرجس بطنطا يكشف كواليس وتفاصيل تفجير الكنيسة أمس -
بالفيديو- نجل العميدة نجوى النجار: احتسب أمي شهيدة عند الله -
رئيس بيلاروسيا يعزي السيسي في ضحايا تفجير كنيستي طنطا والإسكندرية -
مساء dmc - استمرار سير التحقيقات لكشف هوية الجناة في تفجير كنيسة مارجرجس بطنطا -
صحة الإسكندرية: خروج 21 حالة من مصابي تفجير الكنيسة المرقسية بعد شفائهم -
«التربية النوعية» بجامعة القاهرة تنظم مؤتمرًا لـ«إعداد المعلم» -
فيديو| الإبراشي: أهالي «شهداء طنطا» حولوا الجنازة لـ«فرح» -
فيديو| شقيق المتهم في «تفجير المرقسية»: «كلمنا أول إمبارح من سوريا» -
«المصرية لحماية الدستور» تطالب بهيئة «عدم التمييز» وإصدار قانون خاص بها -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

البدري يكتفي بمرانين حتى بداية المعسكر.. وتغيير موعد ودية الشمس

Google+ Print
البدري يكتفي بمرانين حتى بداية المعسكر.. وتغيير موعد ودية الشمس البدري يكتفي بمرانين حتى بداية المعسكر.. وتغيير موعد ودية الشمس

قرر الجهاز الفني للأهلي بقيادة حسام البدري الاكتفاء بالتدريب على فترة واحدة صباحية اعتبارا من غدا الأحد وبعد غد الإثنين.

ويدخل الفريق معسكرا مغلقا عقب مران الإثنين بأحد فنادق 6 أكتوبر، لمدة 10 أيام، استعدادا للموسم الجديد الذي يستهله الفريق بمواجهة الإسماعيلي في الجولة الأولى من الدوري.

وتوجه سيد عبد الحفيظ مدير الكرة وأحمد أيوب المدرب العام لمدينة 6 أكتوبر عقب مران السبت الصباحي لمعاينة ملاعب التدريب والملاعب التي تستضيف مباريات الفريق الودية خلال المعسكر المغلق.

كما قرر الجهاز الفني تقديم موعد ودية الفريق الأولى أمام نادي الشمس، لتقام يوم 7 سبتمبر بدلا من 8 من نفس الشهر، بعد أن تم إعلان بداية عيد الأضحى يوم 12 سبتمبر.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع