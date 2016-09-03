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البدري: متمسك بجميع اللاعبين المقيدين.. وهذا أسلوبي في تعديل اللائحة

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البدري: متمسك بجميع اللاعبين المقيدين.. وهذا أسلوبي في تعديل اللائحة البدري: متمسك بجميع اللاعبين المقيدين.. وهذا أسلوبي في تعديل اللائحة

شدد حسام البدري المدير الفني للأهلي أنه أغلق ملف إعارة أو احتراف أي من لاعبي الأهلي الـ29 المقيدين في قائمة الفريق.

وكان أحمد حمدي لاعب وسط الفريق قد تلقى عرضا من نادي براجا البرتغالي قبل إغلاق سوق الانتقالات، ولكن العرض تم رفضه بناء على رغبة البدري. (طالع التفاصيل)

وقال البدري في تصريحات صحفية: "أنا متمسك بجميع اللاعبين، أحتاج لجهودهم جميعا في الموسم المقبل".

وأكد البدري أنه بصدد مراجعة لائحة الفريق الأول، وتعديلها للموسم الجديد.

وشدد المدير الفني "سأعمل على ترسيخ مبدأ الثواب والعقاب في كل بنود اللائحة، حتى تستوفي متطلبات الجهاز الفني والإداري ومجلس الإدارة".

ويدخل الأهلي معسكرا مغلقا يوم الاثنين ولمدة 10 أيام استعدادا للموسم الجديد الذي يفتتحه بمواجهة الإسماعيلي في الجولة الأولى من الدوري الممتاز.

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