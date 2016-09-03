مصر للطيران تسير 21 رحلة جوية لنقل 4700 حاجًا

قال الطيار شريف عزت رئيس شركة مصر للطيران للخطوط الجوية، إن الشركة ستسيير، اليوم السبت، 21 رحلة جوية لنقل 4700 حاجًا بمعدل 13 رحلة إلى جدة.

وأشار إلى أن من بين رحلات اليوم 9 رحلات من مطار القاهرة، لنقل حجاج جمعيات تضامن الفيوم ، والقليوبية ، وشمال سيناء ، وتضامن المركزية ، والمؤسسة ، وحج أفراد ، وحجاج أجانب ترانزيت من لندن والجزائر وفيينا وفرانكفورت وميونخ وبرلين كوبنهاجن وشارل ديجول وتونس وأبوجا وجنيف وميلانو وعدد كبير من حجاج شركات السياحة ، و3 رحلات من مطار الأقصر لنقل حجاج جمعيات تضامن قنا وسوهاج والأقصر ورحلة عمل من مطار شرم الشيخ إلى جدة.

وأضاف رئيس شركة مصر للطيران للخطوط الجوية أن هناك 8 رحلات إلى المدينة المنورة لنقل حجاج ترانزيت لندن والجزائر، ولارناكا وفيينا وجنيف وكانو، وأثينا ونيويورك وفرانكفورت، وميونخ، وبرلين ، وحجاج وزارة التخطيط ، ووزارة التعاون الدولي ، والعدد الأكبر من حجاج شركات السياحة .