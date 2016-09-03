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تأجيل دعوى تطالب بطرد السفير القطري من مصر لـ 1 نوفمبر

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تأجيل دعوى تطالب بطرد السفير القطري من مصر لـ 1 نوفمبر تأجيل دعوى تطالب بطرد السفير القطري من مصر لـ 1 نوفمبر

سمير صبري المحامي – أرشيفية

قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار عبد المجيد المقنن، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم السبت، تأجيل الدعوى المقامة من الدكتور سمير صبري المحامي، والتي تطالب بإلزام رئيس الجمهورية بإصدار قرار بطرد السفير القطري من ، لجلسة ١ نوفمبر المقبل.

واختصمت الدعوى رئيس الجمهورية، بصفته، حيث ذكرت أن “محكمة جنايات القاهرة أصدرت أحكامها في قضية «التخابر مع قطر»، وتضمنت الأحكام، السجن 40 عاما بحق محمد مرسي، ومثلهم لسكرتيره أمين الصيرفي، بجانب إعدام 6 متهمين آخرين في القضية بينهم 4 صحفيين أحدهم أردني، كما قضت بالسجن 25 عامًا لأحمد عبد العاطى، مدير مكتب مرسي، و15 عامًا   لكريمة الصيرفي، ومثلهم لخالد رضوان مدير إنتاج بقناة «مصر25» المغلقة حاليًا”.

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