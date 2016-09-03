بالصور.. مطعم يدخل «جينيس» بأطول «هوت دوج» في العالم

استطاع مطعم “ناثان فيموس” بمدينة نيويورك الأمريكية، اليوم السبت، تحطيم الرقم القياسي المسجل بموسوعة جينيس للأرقام القياسية لأطول خط من النقانق في العالم بطول بلغ 290 متراً.

واستخدم المطعم في صناعته ألفاً و916 من النقانق، بمناسبة الذكرى المئوية الرمزية لهذا الطعام. وتحطم بذلك السجل السابق لأطول “هوت دوغ” في العالم والذي كان مسجلاً باسم اليابان بطول 260 متراً، بحسب ما أوردته “سكاي نيوز عربية.

واشترك في هذا الرقم القياسي 25 موظفاً يعملون في مطعم (Nathan’s Famous)، في حين قام بوضع آخر قطعة، المتسابق الأمريكي جوي شيستنت الذي استطاع .