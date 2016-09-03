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سميحة أيوب: «لو عرض عليا عمل مع محمد رمضان سأقرأه أولًا»

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سميحة أيوب: «لو عرض عليا عمل مع محمد رمضان سأقرأه أولًا» سميحة أيوب: «لو عرض عليا عمل مع محمد رمضان سأقرأه أولًا»

سميحة ايوب

مراسل«ONA»:

أكدت الفنانة القديرة سميحة أيوب، أن المسلسلات التي عرضت في شهر رمضان الماضي ، كان بها زخم  كبير، لافتة الي أن الأجور الحالية للفنانين هي إفساد على حساب العمل الفني .

وأضافت أيوب خلال حوارها ببرنامج “لازم نفهم” الذي يقدمه الاعلامي مجدي الجلاد على فضائية “سي بي سي اكسترا”، أنه لو عرض عليها العمل مع الفنان محمد رمضان ستقوم بقراءته أولًا قبل الموافقة عليه، مشيرة الي أنها تفعل ذلك أيضًا مع كل الأعمال التي تعرض عليها.

ووصفت “أيوب”، ما يتم عرضه حاليًا على المسارح بـ “اسكتشات” للضحك فقط .

ووجهت رسالة لنفسها قائلة : “أقول لسميحة أيوب.. عملتي كثيرًا وحان الوقت لبعض الاستجمام”.

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أونا