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الأرصاد: طقس غد معتدل على السواحل الشمالية والعظمى بالقاهرة 33

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الأرصاد: طقس غد معتدل على السواحل الشمالية والعظمى بالقاهرة 33 الأرصاد: طقس غد معتدل على السواحل الشمالية والعظمى بالقاهرة 33

>كتب محمد محسوب

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود غدا الأحد، طقس معتدل على السواحل الشمالية مائل للحرارة رطب على الوجه البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطه على السواحل الشمالية مصحوبه بسقوط الأمطار هناك قد تمتد إلى مناطق من الوجه البحرى كما تقل الرؤية فى الشبورة المائية الخفيفة صباحا على السواحل الشمالية والوجه البحرى والقاهرة ومدن القناة والرياح أغلبها شمالية غربية معتدله تنشط على السواحل الشمالية الغربية.

 

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط معتدلة وارتفاع الموج فيه ما بين متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية، وحالة البحر الأحمر معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه مابين مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.

 

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن :

 

الصغرى العظمى

 

القاهرة 24 33

الإسكندرية 24 30

مطروح 23 29

بورسعيد 25 30

دمياط 25 30

بلطيم 25 31

الإسماعيلية 24 33

السويس 23 34

العريش 24 32

نخل 20 35

طابا 20 34

الطور 25 34

مرسى علم 28 37

الغردقة 27 37

شرم الشيخ 28 35

رفح 23 32

كاترين 17 31

سيوة 23 35

المنيا 23 36

الفيوم 24 35

رأس سدر 25 34

أبوسمبل 25 39

وسط الدلتا 24 33

أسيوط 23 37

سوهاج 24 38

الأقصر 25 39

أسوان 26 40

شلاتين 28 38

حلايب 29 36

الوادى الجديد 22 39

قنا 25 38

نويبع 27 34

السلوم 22 29

 

أما عن درجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من المدن والعواصم العربية فهى كالتالى:

 

الصغرى العظمى

 

مكة المكرمة 30 40

المدينة 31 43

الرياض 31 44

المنامة 33 38

أبوظبى 30 44

الدوحة 32 39

الكويت 32 46

دمشق 18 35

بيروت 26 31

عمان 19 29

القدس 19 27

غزة 23 30

بغداد 25 45

مسقط 27 34

صنعاء 14 29

الخرطوم 30 41

طرابلس 23 31

تونس 22 33

الجزائر 19 32

الرباط 20 33

نواكشوط 25 32

 

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من مدن وعواصم العالم:

 

الصغرى العظمى

 

أنقرة 12 25

اسطنبول 21 26

اسلام اباد 23 35

نيودلهى 27 35

جاكرتا 24 31

بكين 19 30

كوالامبور 25 32

طوكيو 23 29

أثينا 23 30

روما 19 30

باريس 16 29

مدريد 18 35

برلين 15 27

لندن 13 22

مونتريال 13 24

موسكو 12 20

نيويورك 20 26

واشنطن 20 26

 

 


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