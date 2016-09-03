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سقوط عاطل استولى على 3 ملايين جنيه من بطاقة ائتمانية دون وجه حق بالمنوفية

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سقوط عاطل استولى على 3 ملايين جنيه من بطاقة ائتمانية دون وجه حق بالمنوفية سقوط عاطل استولى على 3 ملايين جنيه من بطاقة ائتمانية دون وجه حق بالمنوفية

>المنوفية _ محمد فتحى

تمكنت مباحث الأموال العامة بالمنوفية من ضبط عاطل لقيامه بسحب ٣ملايين و٢٠٠ ألف جنيه من البطاقة الائتمانية بدون وجه حق، تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

 

تلقى اللواء خالد أبو الفتوح مدير أمن المنوفية إخطارا من المقدم محمد شوقى رئيس مباحث الأموال العامة بلاغا من "ب. م. ب. أ" محامى بالبنك الأهلى ومقيم شبين الكوم، بقيام "م.ع.ج.س" عاطل ومقيم  بدائرة مركز منوف - عميل بالبنك فرع منوف - بسحب مبالغ مالية عن طريق الخدمة الصوتية R 107 من البطاقة الائتمانية الصادرة له خلال شهر يونيو 2016 وحتى نهاية شهر أغسطس 2016 بإجمالى 3 ملايين و262 ألف جنيه، وليس له رصيد يسمح بسحب تلك المبالغ، واستولى عليها بدون وجه حق.

 

تم القبض على المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، تم تحرير  المحضر رقم 6232 جنح قسم منوف  لسنة 2016، وكلفت إدارة البحث بالتحرى حول الواقعة.


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