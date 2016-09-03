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بدء محاكمة المتهمين في قضية «كتائب حلوان»

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بدء محاكمة المتهمين في قضية «كتائب حلوان» بدء محاكمة المتهمين في قضية «كتائب حلوان»

أرشيفية

بدأت هيئة محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار فتحي البيومي، منذ قليل، محاكمة المتهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ”كتائب حلوان” ، ومن المقرر أن تشهد الجلسة استكمالاً لسماع الشهود.

وجاء فى أمر إحالة النيابة العامة أن المتهمين فى غضون الفترة من 14 أغسطس 2013 وحتى 2 فبراير 2015 بدائرة محافظتى القاهرة والجيزة، تولوا قيادة جماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والحريات والحقوق العامة التى كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي.

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