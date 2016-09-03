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«إف بى آى»: كلينتون تعانى من فقدان جزئي للذاكرة

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«إف بى آى»: كلينتون تعانى من فقدان جزئي للذاكرة «إف بى آى»: كلينتون تعانى من فقدان جزئي للذاكرة

المرشحة الديمقراطية في انتخابات ‏الرئاسة الأمريكية هيلاري كلينتون – أرشيفية

كشف تقرير مكتب التحقيقات الفيدرالى الأمريكى “إف بى آى”، بشأن التحقيق فى قضية استخدام هيلارى كلينتون بريدا إلكترونيا خاصا فى مراسلاتها المهنية، معلومات تفيد بأن المرشحة الرئاسية تعانى من فقدان جزئى للذاكرة.

وذكرت قناة (سكاى نيوز) أن تقرير مكتب التحقيقات الفيدرالى الأمريكى كشف تعرض كلينتون فى ديسمبر 2012 “لارتجاج دماغي” ومعاناتها إثر ذلك من تجلط دموى فى المخ، الأمر الذى انعكس سلبا على واجباتها فى وزارة الخارجية.

وأشار التقرير إلى أن تعليمات أطباء كلينتون كشفت أنها كانت عاجزة عن العمل فى الوزارة سوى بضع ساعات يوميا، ولم تتمكن من أن تتذكر كل جلسات الإحاطة التى كانت تحضرها، موضحا أنه رغم أن الوعكة الصحية التى تعرضت لها كلينتون عام 2012 ليست سرا، الا أن هذه المعلومات بشأن معاناة كلينتون لفقدان جزئى للذاكرة تنشر للمرة الأولى مما يثير تساؤلات عن القدرات الذهنية للمرشحة الرئاسية.

يذكر أن كلينتون اعترفت بأنها ارتكبت “خطأ” باستخدامها بريدا إلكترونيا خاصا فى المراسلات المهنية حين كانت على رأس الدبلوماسية الأمريكية فى الفترة من (21 يناير 2009 إلى 1 فبراير 2013).

أ ش أ

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