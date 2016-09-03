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إخلاء عقار بالإسكندرية من السكان بعد انهيار "السلم"

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إخلاء عقار بالإسكندرية من السكان بعد انهيار "السلم" إخلاء عقار بالإسكندرية من السكان بعد انهيار "السلم"

>الإسكندرية - هناء أبو العز

أخلت غرفة عمليات محافظة الإسكندرية، عقاراً من سكانه، اليوم، السبت، بعد انهيار سلم العقار.

 

تلقى اللواء شريف عبد الحميد، مدير إدارة البحث الجنائى، بلاغا من مأمور قسم شرطة كرموز بسقوط جزء من سلم العقار رقم 32 شارع الوهابى.

 

وانتقل ضباط القسم وقوات من إدارة الحماية المدنية بمعداتهم، وبالفحص تبين أن العقار مساحته 85 مترا مربعا تقريبا "بناء قديم – أسقف خشبية وحوائط حاملة"، مكون من أربعة طوابق متكررة بكل طابق شقة "مأهول بالسكان" ملك "أ.ن" وسقوط درجتين من سلم العقار واحتجاز قاطن شقة الطابق الثالث "خ .ا"- 70 سنة بالمعاش.

 

وتمكنت قوات إدارة الحماية المدنية من إنزال المذكور دون حدوث إصابات، وتم إخطار عمليات المحافظة وحى غرب، وأشار مهندس الحى بالإخلاء المؤقت من السكان دون المنقولات لحين العرض على لجنة المنشآت الآيلة للسقوط، وتحرر المحضر إدارى قسم كرموز وجارى العرض على النيابة.


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