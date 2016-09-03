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سميحة أيوب : “السيسي” هو امتداد لمشروع جمال عبدالناصر

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سميحة أيوب : “السيسي” هو امتداد لمشروع جمال عبدالناصر سميحة أيوب : “السيسي” هو امتداد لمشروع جمال عبدالناصر

الرئيس عبد الفتاح

قالت الفنانة القديرة سميحة أيوب، إن الرئيس الراحل جمال عبدالناصر كان يحلم بأن يجد المواطن قوت يومه، قائلة “أنا ناصرية حتى النخاع.. ونشأت في منطقة “ناصرية اشتراكية”.

وأكدت خلال حوارها ببرنامج “لازم نفهم” الذي يقدمه الإعلامي مجدي الجلاد على فضائية “سي بي سي اكسترا”، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي هو امتداد لمشروع جمال عبدالناصر ويحتاج إلى مزيد من الوقت.

واستكملت في حديثها عن الرئيس الراحل “لم أكن اتخيل أن يمنحني الرئيس عبدالناصر أحد الأوسمة وهو كان مؤمنا بالفن والثقافة، وكل من نالوا أوسمة الدولة من الفنانين شعروا بأن مسؤوليتهم تجاه المجتمع تضاعفت”.

وعن علاقتها بالفنان الراحل محمود مرسي، قالت “زواجي من الفنان الراحل محمود مرسي “حب مكملش”.. محمود مرسي فنان مثقف جدًا واحترم كل أعمالي وبعد الانفصال أصبحنا أصدقاء”، وتابعت “أما عن زواجي بسعد الدين وهبة، فاستمر 34 عامًا، وله مكانة خاصة في حياتى كلها”.

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