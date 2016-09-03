ضبط 22 قطعة حشيش وسلاح ناري بحوزة شخصين بالأقصر

مراسل«ONA»:

تمكن ضباط مركز شرطة الأقصر، من ضبط شخصين بحوزتهما 22 قطعة حشيش وسلاح ناري عبارة عن فرد روسي و5 طلقات نارية، وذلك خلال حملة أمنية مكبرة استهدفت بعض العناصر الإجرامية بدائرة المركز.

تلقي اللواء عصام الحملى، مدير أمن الأقصر، إخطارًا من اللواء ذكى مختار، مدير إدارة البحث، بتمكن الرائد أحمد حسن رئيس مباحث مركز شرطة الأقصر بمساعدة النقباء أحمد نصر البعيري و محمود الجبلاوى و أحمد السعداوى و أحمد قنديل و محمد السمان، من ضبط “ياسر .م. س”، 26 سنة ، وبحوزته 22 قطعة حشيش ومبلغ مالى وهاتف محمول و “عبد الصبور.س.ع”، 40 سنة، وبحوزته سلاح نارى فرد روسي وخمس طلقات.

تحررت المحاضر اللازمة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات .