سميحة أيوب: حافظ الأسد هو من منحني لقب «سيدة المسرح العربي»

قالت الفنانة القديرة سميحة أيوب، إنها لم يكن في حسبانها أن تكون ممثلة وأسرتها كانت تُعدها لتكون طبيبة، ووالدها رفض أن تدخل مجال التمثيل تمامًا، إلا أن خالها تكفل بها وساعدها في الانضمام للمعهد.

وأضافت: “تمنيت أن أكون راقصة باليه بعد رؤيتي لفيلم «الحذاء الأحمر» وقصصت شعري اعتراضًا على أدوار الإغراء التي انتشرت في الثمانينيات”، مشيرة إلى أنها تربت تربية حسنة في منزلها، ولذلك كانت ترفض أدوار الإغراء.

أما عن المسرح، قالت خلال حوارها ببرنامج “لازم نفهم” مع الإعلامي مجدي الجلاد، المسرح كان يجسم مشاكل الناس ويعتبر “أبوالفنون” وله مهمة حضارية تنويرية جمالية فنية، ومسرحية “كسبنا البريمو” جعلتني ارتبط أكثر بالمسرح.

وأكدت أن فكرة الخروج عن النص في أوقاتنا كان بمثابة “مدبحة” فالخروج عن النص خروج عن فكر المؤلف.

وأضافت الفنانة القديرة، أن الرئيس حافظ الأسد هو من منحها لقب “سيدة المسرح العربي”، قائلة: “ووزير الثقافة أبلغني أن حافظ الأسد سيمنحني وسام الاستحقاق من الدرجة الأولى فلم أصدق، وعند منحه الوسام لي قال تقدمي يا سيدة المسرح العربي”، كما وصفت الفنان عبدالله غيث رحمه الله بـ”سيد المسرح العربي”.