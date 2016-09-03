إحالة متهم بـ «خلية الزيتون الإرهابية» للمفتي وتحديد 8 أكتوبر للنطق بالحكم

أحالت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، اليوم السبت، برئاسة المستشار حسن فريد، المتهم محمد فهيم للمفتي، كما حددت المحكمة جلسة 8 أكتوبر للنطق بالحكم في القضية.

كانت النيابة نسبت إلى المتهمين، تهم إنشاء والإنضمام إلى جماعة أسست خلافًا لأحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين, ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، تسمى جماعة «سرية الولاء والبراء»، التي تدعو إلى تكفير الحاكم وإباحة الخروج عليه، وتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد الشرطة والسائحين الأجانب والأقباط واستحلال أموالهم وممتلكاتهم.