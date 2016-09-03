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مصرع شخص بطلق خرطوش عن طريق الخطأ ببني سويف

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مصرع شخص بطلق خرطوش عن طريق الخطأ ببني سويف مصرع شخص بطلق خرطوش عن طريق الخطأ ببني سويف

أرشيفية

المراسل: محمد شعبان

لقي شخص مصرعه، في الساعات الأولي من صباح اليوم السبت، بطلق ناري عن طريق الخطأ خرج من بندقيته الخرطوش أثناء تنظيفها في قرية غياضة الشرقية بمركز ببا جنوب بني سويف.

تلقي اللواء محمد الخليصي، مدير أمن بني سويف، إخطارًا من اللواء خلف حسين مدير البحث الجنائي يفيد بوصول ، أبوزيد طه 45 عامًا – فلاح مقيم قرية غياضة الشرقية دائرة ببا جثة هامدة لمستشفي ببا المركزي إثر خروج طلقة خرطوش إستقرت بصدرة من بندقيتة الغير مرخصة أثناء قيامه بتنظيفها .

تم تحرير محضر بالواقعة ، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

 

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