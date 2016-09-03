«أوقاف الأقصر» تخصص 45 ساحة لأداء صلاة عيد الأضحي

مراسل«ONA»:

خصصت مديرية الأوقاف بمحافظة الأقصر، 45 ساحة لأداء صلاة عيد الأضحي المبارك منتشرة في مدن ومراكز المحافظة السبع.

وقال محمد صالح، وكيل وزارة الأوقاف بالأقصر، إن الساحات الـ 42 هي كل من : ” ساحة الشيخ يوسف بمنشأه العماري، ومركز شباب المدامود، ومسجد نجع الطارف بالقرنة، وساحة مركز شباب الأقالته، ومركز شباب الزينية، وساحه عبد الرحمن بن عوف بالكرنك، ومركز شباب البعيرات، وساحه آل البيت بالحبيل، ومركز شباب الشغب بمركز إسنا، ومسجد نجع خميس بالطود، وساحة شارع البحر بالنمسا مركز إسنا، وساحة مسجد السيد يوسف بالكرنك ونادي الشابات المسلمين في مدينة إسنا ومركز شباب المحاميد بحري ومركز شباب الرياينة” .

وأضاف، أن ساحة سيدي أبو الحجاج والتي تعد أكبر ساحات المحافظة بمدينة الأقصر ويصلي فيها الآلاف، وعلى رأسهم محافظ الأقصر محمد بدر، واللواء عصام الحملي، مدير أمن الأقصر”.

وكشف صالح عن عدة ساحات سيقام فيها صلاة العيد وهم : ساحة نجع الجسر بالضبعية وساحة أبو بكر الصديق وساحة النور المحمدي بالرياينة و ساحة أبو فرغلي بالحميدات وساحة الرحمن بتوماس إسنا و ساحة السادة الأدارسة و ساحة الدير الشرقي بإسنا وساحة آل البيت و ساحة مركز شباب زرنيخ وساحة المدينة المنورة الحلة في إسنا و ساحة نادي الشابات المسلمين بإسنا و ساحة مركز شباب المحاميد بحري بأرمنت وساحة مركز شباب الرياينة وساحة أمام مجلس مدينة أرمنت الوابورات وساحة السوق بأرمنت الحيط وساحة كوبرى الرزيقات بحري و ساحة مركز المحاميد قبلي وساحة حاجر كومير وساحة نقطة المطاعنة -و ساحة شارع البحر النمسا و ساحة الحج النوبي غزبة على بدر وساحة السيدة زينب بإسنا وساحة على عبد الحليم بالزينية قبل وساحة نجع خميس بالطود وساحة الرضوانية و ساحة الجمعية الزراعية بنجع علوان وساحة المدامود بالزينية وساحة نجع الطارف في القرنة”.