«الري» : نسبة إنجاز مشروع قناطر أسيوط الجديدة بلغت 88.85 %

تلقى الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والري، تقريرًا حول آخر المستجدات بشأن ما تم تنفيذه من أعمال في مشروع قناطرأسيوط الجديدة ومحطتها الكهرومائية، والذى يهدف إلى تحسين الري فى 5 محافظات بتكلفة حوالي 4 مليار جنيه ومن المقرر الإنتهاء من تنفيذه أوائل سبتمبر 2017.

وصرح “عبد العاطي” أن نسبة التنفيذ بالمشروع بلغت 88.85% من قيمة الأعمال المدنية، كما تم تنفيذ نحو 78.13 % من قيمة الأعمال الهيدروميكانيكية بالمشروع، وقد تم الانتهاء من أعمال الغمر السطحي لحفرة الإنشاء وتم الوصول دخل حفرة الإنشاء لمناسيب النيل خلف القناطر القديمة، كما تم نهو صب الخرسانة المسلحة لجميع بغال الكوبري العلوي، والإنتهاء من رفع جميع الكمرات والبلاطات سابقة الصب، وصب الخرسانة المسلحة لبلاطات الكوبري العلوي، ونهو العمل في صب الخرسانة المسلحة لمخرج الكوبري العلوي ناحية الشرق، والانتهاء من أعمال صب الخرسانة المسلحة “المرحلة الثانية” بكل من الوحدات 1-2-3 بمحطة الكهرباء وجاري العمل في الوحدة -4، كما تم صب أعمدة الدور الأول علوي للمبنى الإداري، وجاري أعمال الخرسانة المسلحة لسقف الدور الدور الأول علوي، وكذلك تم البدء في أعمال الردم في السد الدائم بالتربة الزلطية للجزء المتبقي من النهر، والانتهاء من تركيب بوابة النفق للهويس رقم 2 ناحية الخلف جهة اليمين.

وتم تركيب المشاية الخاصة بأعلى بوابة القطاع للهويس رقم 1 بالأمام، هذا وقد تم الإنتهاء من أنشطة التدريب الصيفي لطلبة وطالبات كليات ومعاهد الهندسة بالمشروع ، تضمنت محاضرات نظرية وزيارات عملية للموقع للتعرف على الأعمال على الطبيعة.

ومن جانبه أوضح المهندس حسين جلال – المهندس المقيم بالمشروع – بأن العمل يجري على قدم وساق في مختلف جوانب المشروع ليل نهار، حيث يجري صب الأعمال الخرسانية بمختلف مكونات المشروع وقد بلغ إجمالي ما تم صبه 408.339 ألف م3 من إجمالي كميات الخرسانة، وجاري أعمال إزالة السد الترابي الدائري بالأمام والخلف، وتم قطع السد واتصال مياه النيل بالمياه داخل حفرة الإنشاء بالخلف.

ويجرى أيضًا تنفيذ أعمال الحماية بالمناطق المتبقية بالمشروع، وأعمال التركيبات الخاصة بخلف وأمام الأهوسة الملاحية، كما يجري العمل في حائط الدليل للمرحلة الثانية من الستارة الدائمة، وجاري تركيب حوامل الكابلات الخاصة بلوحات تشغيل الهويسين، كذلك جاري استكمال تركيب حاجز السفن بالأهوسة، إضافة إلى عمل الإختبارات على أعمال اللحام على بوابة القطاع للهويس رقم 1 ناحية الأمام والخلف، وجاري استكمال أعمال اللحام على بوابتي الهويسين ناحية الخلف، علاوة على استكمال تركيب قضبان الأوناش القنطرية بالأهوسة، وتركيب بوابة الأنفاق للهويس رقم 2 ناحية الخلف، وبدء الاستعداد لتركيب المشايات أعلى بوابات الهويس رقم 1.

وأفاد المهندس أحمد كرات رئيس قطاع الخزانات والقناطر الكبرى بأن مشروع قناطر أسيوط ومحطتها الكهرومائية سيقوم بتحسين حالة الرى فى عدد 5 محافظات “أسيوط- المنيا- بنى سويف – الفيوم – الجيزة” بالإضافة إلى توليد 32 ميجاوات من الكهرباء النظيفة قيمتها السنوية 100 مليون جنيه، فضلًا عن انشاء كوبري علوي حمولة 70 طن بعرض أربع حارات مرورية يربط شرق وغرب النيل، إلى جانب انشاء عدد 2 هويس من الدرجة الأولى لخدمة أغراض الملاحة النهرية، فضلًا عن توفير أكثر من 3000 فرصة عمل على مدار 5 سنوات، و300 فرصة عمل دائمة بعد نهو المشروع.