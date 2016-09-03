جدو في مران الأهلي: حضرت لدعم البدري الذي أعشقه.. الانتصارات ستعود معه

قال محمد ناجي "جدو" لاعب الأهلي السابق والمقاولون العرب الحالي إنه سعيد للغاية بزيارة مران الفريق اليوم السبت لتدعيم اللاعبين والجهاز الفني الجديد.

ويعد مران صباح اليوم السبت الثاني لحسام البدري في ولايته الثالثة في الأهلي.

وقال جدو في تصريحات صحفية: "أعشق البدري وأحترمه كثيرا. لهذا أتيت للتدريب، لدعم البدري وجهازه الجديد".

ولعب جدو مع الأهلي تحت قيادة البدري وحصل معه على لقب دوري أبطال إفريقيا 2012 ولقب الدوري المصري 2011.

وأتم جدو "متفائل جدا بعودة البدري، هو الأجدر بتولي المهمة الفنية. الأهلي سيعود معه لسابق عهده والفوز بكل البطولات".