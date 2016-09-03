برشلونة: واثقون من التوصل لاتفاق لتجديد عقد ميسي ' رقم1 ' قريبا

قال روبرت فيرنانديز المدير الرياضي لبرشلونة إن ليونيل ميسي سوف يجدد عقده مع برشلونة خلال الموسم الجاري، وأبدى ثقته من التوصل لاتفاق.

ويمتد عقد ميسي الحالي مع برشلونة حتى عام 2018، والنجم الأرجنتيني مع فريقه منذ 2004.

وصرح فيرنانديز لصحيفة "سبورت" الإسبانية :"هذا العام لدينا عدد من المواقف العالقة التي تحتاج لحلول".

وأضاف "لدينا رافينيا وسيرخيو بوسكيتس ونيمار وخافيير ماسكيرانو، قال الناس إننا لن نتفق، لكن في النهاية لم تكن هناك أي مشاكل".

وأتم "أنا مسرور لأن ميسي هو رقم 1 في العالم معنا، وسوف نتوصل لاتفاق، أنا واثق منذ ذلك الأمر كليا".

وجدد برشلونة عقود رافينيا ألكانتارا حتى 2020 ونيمار دا سيلفا وسيرخيو بوسكيتس حتى 2021 وخافيير ماسكيرانو حتى 2019.