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بالفيديو - سكاي: نيويورك سيتي احتفل بالهدف الـ300 للامبارد قبل تسجيله

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بالفيديو - سكاي: نيويورك سيتي احتفل بالهدف الـ300 للامبارد قبل تسجيله بالفيديو - سكاي: نيويورك سيتي احتفل بالهدف الـ300 للامبارد قبل تسجيله

احتفل نيويورك سيتي بهدف فرانك لامبارد الـ300 قبل مواجهة دي سي يونايتد يوم الجمعة والتي انتهت بنتيجة 3-2 ضمن منافسات الدوري الأمريكي.

وكشف تقرير نشرته "سكاي" سبورتس أن فريق لامبارد أخطأ في حساب عدد الأهداف الذي سجلها النجم الإنجليزي في مسيرته الكروية.

إذ أن لامبارد قبل لقاء دي سي يونايتد كان قد سجل 299 هدفا وليس 300، وأقيم التكريم قبل بدء المباراة، قبل أن يتألق النجم الإنجليزي ويسجل هدفه الـ300 في الدقيقة 85 من عمر اللقاء.

حتى إن لامبارد كتب عبر حسابه على موقع "إنستاجرام":"فخور للغاية بتسجيلي للهدف الـ300".

وأوضحت شبكة "سكاي" في تقريرها أن الغلطة جاءت حينما كان لامبارد لاعبا لوست هام يونايتد في 1999، وسجل هدفا في مباراة بربع نهائي بطولة كأس الرابطة ضد أستون فيلا.

لكن المباراة أعيدت مرة أخرى بسبب خطأ إشراك لاعب بصورة غير قانونية وهو إيمانويل أوموينمي، وسجل لامبارد مرة أخرى.

قام نيويورك سيتي بحساب الهدفين، الهدف الذي يجب ألا يحتسب، والهدف المحتسب فعليا مما جعل الرقم 300.

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فيديو اليوم السابع

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