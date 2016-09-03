برشلونة: لهذا السبب ضم ريال مدريد لاعبا واحدا في سوق الانتقالات

قال روبرت فيرنانديز المدير الرياضي لنادي برشلونة إن ريال مدريد ضم لاعبا واحدا في سوق الانتقالات لأنه يمتلك لاعبين بأسعار كبيرة للغاية ولا يشاركون.

وضم ريال مدريد خلال السوق الصيفية ألفارو موراتا من يوفنتوس بمبلغ 30 مليون جنيه إسترليني.

وصرح فيرنانديز لإذاعة "راك 1" الإسبانية "في بعض الأحيان لا يمكن للأندية الكبيرة في أوروبا أن تستثمر في سوق الانتقالات، لأنهم أحيانا قد يكونوا صرفوا الكثير على لاعبين لا يلعبون حتى".

وأضاف "بناء على ما سبق من الصعب لريال مدريد أن يعزز دكة بدلائه، لديه لاعبين لا يشاركون باستمرار وكلفوه الكثير من الأموال".

وضم برشلونة 6 لاعبين خلال سوق الانتقالات الصيفية، وهم: أندري جوميز وباكو ألكاسير من فالنسيا، صامويل أومتيتي من ليون، ولوكاس دينيي من باريس سان جيرمان، وياسبر سيليسين من أياكس، ودينيس سواريز من فياريال.