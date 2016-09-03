أخبار عاجلة

مساء dmc - تصريحات الرئيس السيسي حول تجديد الخطاب الديني ودوره في مواجهة الإرهاب -
مساء dmc - أحد مصابي كنيسة مارجرجس بطنطا يكشف كواليس وتفاصيل تفجير الكنيسة أمس -
بالفيديو- نجل العميدة نجوى النجار: احتسب أمي شهيدة عند الله -
رئيس بيلاروسيا يعزي السيسي في ضحايا تفجير كنيستي طنطا والإسكندرية -
مساء dmc - استمرار سير التحقيقات لكشف هوية الجناة في تفجير كنيسة مارجرجس بطنطا -
صحة الإسكندرية: خروج 21 حالة من مصابي تفجير الكنيسة المرقسية بعد شفائهم -
«التربية النوعية» بجامعة القاهرة تنظم مؤتمرًا لـ«إعداد المعلم» -
فيديو| الإبراشي: أهالي «شهداء طنطا» حولوا الجنازة لـ«فرح» -
فيديو| شقيق المتهم في «تفجير المرقسية»: «كلمنا أول إمبارح من سوريا» -
«المصرية لحماية الدستور» تطالب بهيئة «عدم التمييز» وإصدار قانون خاص بها -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

مورينيو يستبعد شفاينشتايجر من قائمة يونايتد للدوري الأوروبي

Google+ Print
مورينيو يستبعد شفاينشتايجر من قائمة يونايتد للدوري الأوروبي مورينيو يستبعد شفاينشتايجر من قائمة يونايتد للدوري الأوروبي

استبعد جوزيه مورينيو مدرب مانشستر يونايتد لاعبه باستيان شفاينشتايجر من قائمته التي ستخوض غمار منافسات الدوري الأوروبي.

وكان يونايتد قد منح شفاينشتايجر حرية الرحيل عن صفوفه يوم الأربعاء في أخر أيام السوق الصيفية، لكن اللاعب رفض الرحيل.

وصرح مورينيو في وقت سابق أن مشاركة اللاعب سوف تكون صعبة للغاية لكنها ليست مستحيلة خلال الموسم الجاري.

وجاءت قائمة يونايتد كالتالي:

حراسة المرمى: ديفيد دي خيا – سيرخيو روميرو – سام جونستون

الدفاع: إريك بايي – فيل جونز – دالي بليند – كريس سمولينج – لوك شاو – تيموثي فوسو مينساه – أنتونيو فالنسيا – ماتيو دارميان – أكسيل تونزبي

الوسط: بول بوجبا – خوان ماتا – جيسي لينجارد – مايكل كاريك – أشلي يونج – أندير هيريرا – هنريك ميخيتاريان – مروان فيلايني – مورجان شنايدرلين – ممفيس ديباي

الهجوم: واين روني – زلاتان إبراهيموفيتش – أنتوني مارسيال – ماركوس راشفورد

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع