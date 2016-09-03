مورينيو يستبعد شفاينشتايجر من قائمة يونايتد للدوري الأوروبي

استبعد جوزيه مورينيو مدرب مانشستر يونايتد لاعبه باستيان شفاينشتايجر من قائمته التي ستخوض غمار منافسات الدوري الأوروبي.

وكان يونايتد قد منح شفاينشتايجر حرية الرحيل عن صفوفه يوم الأربعاء في أخر أيام السوق الصيفية، لكن اللاعب رفض الرحيل.

وصرح مورينيو في وقت سابق أن مشاركة اللاعب سوف تكون صعبة للغاية لكنها ليست مستحيلة خلال الموسم الجاري.

وجاءت قائمة يونايتد كالتالي:

حراسة المرمى: ديفيد دي خيا – سيرخيو روميرو – سام جونستون

الدفاع: إريك بايي – فيل جونز – دالي بليند – كريس سمولينج – لوك شاو – تيموثي فوسو مينساه – أنتونيو فالنسيا – ماتيو دارميان – أكسيل تونزبي

الوسط: بول بوجبا – خوان ماتا – جيسي لينجارد – مايكل كاريك – أشلي يونج – أندير هيريرا – هنريك ميخيتاريان – مروان فيلايني – مورجان شنايدرلين – ممفيس ديباي

الهجوم: واين روني – زلاتان إبراهيموفيتش – أنتوني مارسيال – ماركوس راشفورد