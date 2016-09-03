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4 أندية تتسابق من أجل ضم ماثيو فلاميني

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4 أندية تتسابق من أجل ضم ماثيو فلاميني 4 أندية تتسابق من أجل ضم ماثيو فلاميني

دخل كريستال بالاس لسباق ضم ماثيو فلاميني لاعب أرسنال السابق، نظرا لأنه غير مرتبط بأي فريق وبإمكانه الانضمام لأي نادي دون الارتباط بنافذة الانتقالات الصيفية.

وحسب تقرير نشرته صحيفة "جارديان" البريطانية فإن ألان باردو مدرب بالاس يسعى لإيجاد بديل لرحيل مايل جيديناك.

وانتقل جيديناك إلى أستون فيلا خلال سوق الانتقالات الصيفية المنصرمة بمبلغ 3.91 مليون جنيه إسترليني.

وأشار التقرير إلى أن بالاس ليس وحده، إذ أن أندية ميلان وأولمبياكوس وروما ترغب أيضا في الحصول على خدمات فلاميني.

وشارك فلاميني خلال الموسم الماضي في 24 مباراة في كل المسابقات، سجل خلالها هدفين.

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