أخبار عاجلة

مساء dmc - تصريحات الرئيس السيسي حول تجديد الخطاب الديني ودوره في مواجهة الإرهاب -
مساء dmc - أحد مصابي كنيسة مارجرجس بطنطا يكشف كواليس وتفاصيل تفجير الكنيسة أمس -
بالفيديو- نجل العميدة نجوى النجار: احتسب أمي شهيدة عند الله -
رئيس بيلاروسيا يعزي السيسي في ضحايا تفجير كنيستي طنطا والإسكندرية -
مساء dmc - استمرار سير التحقيقات لكشف هوية الجناة في تفجير كنيسة مارجرجس بطنطا -
صحة الإسكندرية: خروج 21 حالة من مصابي تفجير الكنيسة المرقسية بعد شفائهم -
«التربية النوعية» بجامعة القاهرة تنظم مؤتمرًا لـ«إعداد المعلم» -
فيديو| الإبراشي: أهالي «شهداء طنطا» حولوا الجنازة لـ«فرح» -
فيديو| شقيق المتهم في «تفجير المرقسية»: «كلمنا أول إمبارح من سوريا» -
«المصرية لحماية الدستور» تطالب بهيئة «عدم التمييز» وإصدار قانون خاص بها -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

«الاستثمار» : انتهاء إجراءات تخصيص 33 فدان خلال سبتمبر وأكتوبر

Google+ Print
«الاستثمار» : انتهاء إجراءات تخصيص 33 فدان خلال سبتمبر وأكتوبر «الاستثمار» : انتهاء إجراءات تخصيص 33 فدان خلال سبتمبر وأكتوبر

داليا خورشيد وزيرة الاستثمار

تعتزم الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة إنهاء إجراءات تخصيص 198 قطعه أرض بإجمالي مساحه 33.8 فدان في محافظات الدقهلية والجيزة وبورسعيد، والفيوم، وكفر الشيخ والبحيرة، والوادي الجديد، خلال شهري سبتمبر وأكتوبر القادمين.

وقالت وزيرة الاستثمار داليا خورشيد تعقيبًا على عمل لجان البت التابعة للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أن الوزارة تعمل بقوة نحو تفعيل قانون ضمانات وحوافز الاستثمار فيما يخص سرعه تخصيص الأراضي، بالتعاون مع أصحاب الولاية عليها بغرض الاستثمار في مختلف الأنشطة.

وأكدت خورشيد حرصها على ضرورة سرعة البت في طلبات المستثمرين في جميع المحافظات ، من خلال قيام لجنة البت في طلبات التخصيص بالسفر الي المحافظات لإنهاء اجراءاتها بكل افصاح وشفافية.

وأشارت وزيرة الاستثمار إلى أن لجان البت بالهيئة حاليًا بشكل دائم بالتعاون مع أصحاب الولاية على الأراضي، لتلبيه طلبات المستثمرين وسرعه انهاء إجراءات تخصيص الأراضي لهم بهدف خلق بيئة استثمارية جاذبة.

وعقدت لجنة البت 15 جلسة في الفترة من إبريل حتي نهايه أغسطس 2016 ، قامت خلالها بالبت في 85 قطعة أرض بإجمالي مساحة 18848.7 فدان بقيمة إجمالية بلغت 4.651 مليار جنيه مصري في محافظات مطروح و بورسعيد والوادي الجديد و البحيرة، بهدف الاستثمار في النشاط الصناعي والخدمي ومجالات البنية التحتية والاستصلاح الزراعي والاستثمار العقاري و السياحي المتكامل.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا