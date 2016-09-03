«الاستثمار» : انتهاء إجراءات تخصيص 33 فدان خلال سبتمبر وأكتوبر

تعتزم الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة إنهاء إجراءات تخصيص 198 قطعه أرض بإجمالي مساحه 33.8 فدان في محافظات الدقهلية والجيزة وبورسعيد، والفيوم، وكفر الشيخ والبحيرة، والوادي الجديد، خلال شهري سبتمبر وأكتوبر القادمين.

وقالت وزيرة الاستثمار داليا خورشيد تعقيبًا على عمل لجان البت التابعة للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أن الوزارة تعمل بقوة نحو تفعيل قانون ضمانات وحوافز الاستثمار فيما يخص سرعه تخصيص الأراضي، بالتعاون مع أصحاب الولاية عليها بغرض الاستثمار في مختلف الأنشطة.

وأكدت خورشيد حرصها على ضرورة سرعة البت في طلبات المستثمرين في جميع المحافظات ، من خلال قيام لجنة البت في طلبات التخصيص بالسفر الي المحافظات لإنهاء اجراءاتها بكل افصاح وشفافية.

وأشارت وزيرة الاستثمار إلى أن لجان البت بالهيئة حاليًا بشكل دائم بالتعاون مع أصحاب الولاية على الأراضي، لتلبيه طلبات المستثمرين وسرعه انهاء إجراءات تخصيص الأراضي لهم بهدف خلق بيئة استثمارية جاذبة.

وعقدت لجنة البت 15 جلسة في الفترة من إبريل حتي نهايه أغسطس 2016 ، قامت خلالها بالبت في 85 قطعة أرض بإجمالي مساحة 18848.7 فدان بقيمة إجمالية بلغت 4.651 مليار جنيه مصري في محافظات مطروح و بورسعيد والوادي الجديد و البحيرة، بهدف الاستثمار في النشاط الصناعي والخدمي ومجالات البنية التحتية والاستصلاح الزراعي والاستثمار العقاري و السياحي المتكامل.