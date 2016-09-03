البابا تواضروس يتجه إلى الأردن في زيارة رعوية

غادر البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، مطار القاهرة الدولي، اليوم السبت، متوجهًا على رأس وفد إلى عمان فى زيارة رعوية ورسمية تستغرق عدة أيام .

وصرحت مصادر أمنية بالمطار أن البابا تواضروس أنهى إجراءات سفره من صالة كبار الزوار على رحلة مصر للطيران رقم 719 والمتجهة إلى عمان ويرافقه ثلاثة من كبار مساعديه.

تاتي زيارة البابا تواضروس الثاني إلى الأردن بناء على دعوة من جلالة الملك عبدالله الثاني ملك الأردن، حيث سليقى مع جلالته خلال الزيارة ، والتى تعد الأولى للبابا منذ جلوسه على الكرسى المرقسى للمملكة.