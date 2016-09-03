الكرملين: اجتماع محتمل لبوتين وأوباما على هامش قمة مجموعة الـ20

أكد الكرملين اليوم السبت، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ربما يجتمع مع الرئيس الأمريكي باراك أوباما على هامش قمة مجموعة الـ20 المقرر عقدها في الصين خلال الساعات القادمة.

وقال يوري أوشاكوف، مساعد الرئيس بوتين، في تصريحات له نقلتها وكالة أنباء تاس الروسية على موقعها الألكتروني، إن الاجتماع المحتمل للزعيمين قد يحدث، من الناحية النظرية، خلال قمة الـ20، ورغم أن الاستعدادات لهذا الاجتماع لم تتنه بعد، إلا أنه قد يحدث في حال اتفق الزعيمان على عقده بشكل نهائي.

وفي وقت سابق، أكد المتحدث باسم الكرملنن دميتري بيسكوف أن الرئيسين بوتين وأوباما يعتزمان مناقشة سبل تسوية الأزمة السورية خلال اجتماعهما في الصين بمناسبة قمة الـ20، ولكن حتى الأن لم يتم الاعلان عن شكل هذا الاجتماع بنحو كامل.

وقال:”مع ذلك، إننا نفترض أنه من المحتمل جدا أن يغتنم الرئيسان بوتين وأوباما الفرصة من أجل التحدث على هامش القمة، ومن الانصاف أن نفترض أن هذا الاجتماع سيشمل تبادلا للآراء حول الشأن السوري بشكل مفصل أو حتى وجيز”.

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