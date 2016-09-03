الرئيس الفرنسي يخصص يوم 19 سبتمبر لتأبين ضحايا الإرهاب

قرر الرئيس الفرنسي فرنسوا أولاند، اليوم السبت، تخصيص يوم 19 من سبتمبر الجاري من أجل إقامة حفل لتأبين جميع ضحايا الهجمات الإرهابية التى وقعت على أراضى الجمهورية.

وسيقيم “أولاند” الحفل فى ساحة الإنفاليد بالدائرة السابعة بالعاصمة الفرنسية باريس، حيث أنها أكثر الأماكن التى تحتوى على متاحف ونصب تذكارية تتعلق بالتاريخ الفرنسي، حسبما ذكرت صحيفة “لو فيجارو” الفرنسية.

ومن ناحية أخرى قالت جوليت مياديل وزيرة الدولة المعنية بشئون الضحايا فى كلمة لها على إذاعة فرانس إنفو، ” إنه أمر غاية فى الأهمية أن يتم تكريم ضحايا الاعتداءات الإرهابية التي نالت من فرنسا، كما أنه سيتم استدعاء أسر الضحايا والجمعيات المعنية بأمورهم”.

وذكرت “مياديل” أنه تم اختيار يوم 19 من سبتمبر الجارى ليتوافق مع أقدم وأكبر الحوادث التى أودت بحياة الفرنسيين، ففى ذلك التاريخ من عام 1989 تم تفخيخ طائرة ركاب وانفجرت فوق النيجر، مما أدى إلى وقوع 170 ضحية غالبيتهم من الفرنسيين.