رئيس البرلمان الأوروبي يطالب باستمرار المفاوضات لانضمام تركيا

صرح رئيس البرلمان الأوروبي مارتين شولتس، اليوم السبت، أنه ينبغي على الاتحاد الأوروبي الاستمرار في مفاوضات الانضمام مع تركيا على الرغم من كل الصعوبات.

وقال “شولتس” المنتمي إلى الحزب الاشتراكي الديمقراطي الشريك في الائتلاف الحاكم في ألمانيا، في رده على سؤال حول ما إذا كان ينبغي مواصلة المفاوضات مع تركيا أنه أمر بديهي، حسبما ذكرت وكالة الانباء الألمانية.

وأضاف شولتس أن قرار إجراء المفاوضات تم بالإجماع، ويجب أن يكون قرار قطع المفاوضات بالإجماع أيضًا، لكنه استبعد حدوث ذلك قائلًا “فقط لأنه يمكننا من خلال ذلك التفاوض مع تركيا بشكل مباشر حول مواضيع مثل حرية الصحافة وسيادة القانون”.

من ناحية أخرى، استبعد شولتس إمكانية انضمام تركيا قريبًا إلى الاتحاد الأوروبي بسبب سياستها الداخلية والخارجية.

وتشهد العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وتركيا توترًا منذ محاولة الانقلاب الفاشلة التي وقعت في تركيا في منتصف يوليو الماضي.