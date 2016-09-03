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الحكومة تبحث الإعفاء الجمركي عن سيارات المصريين في الخارج بعد العيد

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الحكومة تبحث الإعفاء الجمركي عن سيارات المصريين في الخارج بعد العيد الحكومة تبحث الإعفاء الجمركي عن سيارات المصريين في الخارج بعد العيد

نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج – أرشيفية

تعقد وزارة الهجرة عقب عطلة عيد الأضحى المبارك اجتماعًا يضم ممثلي وزارتي المالية والداخلية والبنك المركزي ومصلحة الجمارك لبحث إمكانية تطبيق الإعفاء الجمركي لسيارات المصريين بالخارج عند عودتهم للوطن الأم.

وقالت نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين في الخارج في تصريح صحفى اليوم السبت، إن تطبيق الإعفاء الجمركى لسيارات المصريين عند نزولهم للوطن سيتطلب تعديلًا تشريعيًا، لافتة إلى أنه سيتم عرض ما يتم التوصل إليه على مجلس الوزراء، تمهيدًا للعرض على البرلمان.

وأوضحت مكرم أن تطبيق الإعفاء الجمركى سيكون وفق ضوابط تخدم المواطن والدولة.

أ ش أ

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