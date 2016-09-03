«سامي يوسف» يدعو أوروبا الغربية لتعلم «تمازج الثقافات» من الشرقية

أشاد المغني والمنشد العالمي، سامي يوسف، أمس الجمعة، بالعيش المشترك بين مختلف الثقافات والديانات في أوروبا الشرقية، داعيا أوروبا الغربية للتعلم منها.

وقال “يوسف”، في تصريحات لوكالة “الأناضول” التركية، قبل حفل يحييه مساء اليوم السبت، في العاصمة المقدونية “سكوبيه”، “هناك كثير من الأمور على أوروبا الغربية تعلمها من أوروبا الشرقية، منها مزج بين الثقافات والعيش المشترك المبني على الاحترام المتبادل بين أعراق وإثنيات وديانات مختلفة.

وأشار الفنان البريطاني من أصل أذري، إلى أنه سيغني أغانيه بلغات البلقان، من بينها أغنية حول مجزرة “سربرنيتسا”، بعنوان “لا تنسَ” Never Forget، مشيرًا إلى أنه أنشد في حفل العام 2007 بالعاصمة الصربية “سراييفو” باللغة البوسنية، موضحًا أنه يهدف من أغانيه وحفلاته، نشر القيم الأصيلة والمحبة، نافيًا تبنيه أفكار “مبنية على أساس ديني”.

وتعدّ “مجزرة سربرنيتسا”، من أكبر المآسي الإنسانية التي شهدتها القارة الأوروبية منذ انتهاء الحرب العالمية الثانية؛ حيث شهدت مقتل نحو 8 آلاف من المسلمين البوشناق في البوسنة على يد القوات الصربية، إبان حرب البوسنة عام 1995.