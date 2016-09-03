مساعد وزير العدل: ندب قضاة بقطاع الخبراء يقيمون بالمحاكم لإنجاز القضايا

أصدر المستشار عمر مروان مساعد وزير العدل لشئون الخبراء والطب الشرعى، قرارا بندب 28 خبيرا للمحاكم الاقتصادية، وآخر بندب 27 خبيرا مقيما بالمحاكم الابتدائية، وذلك لتحقيق سرعة تنفيذ المأموريات، وللمساهمة فى سرعة إنجاز القضايا المتداولة أمام القضاء.

وقال بيان صادر عن القطاع، إن القطاع قد استعان بنظام الخبير المقيم فى بعض القضايا التى لا تحتاج إلى انتقالات أو معاينات ميدانية، حيت تستشير هيئة المحكمة الخبير أثناء الجلسة، وتأخذ برأيه شفاهة أو كتابة، توفيرا للوقت والجهد، ما يساعد على سرعة الفصل فى الدعاوى.

يأتى ذلك فى إطار خطة محددة المعالم واضحة الأهداف تصبو إليها وزارة العدل، لإنهاء كافة القضايا المتداولة بمكاتب الخبراء حتى عام 2014 على مستوى الجمهورية بأكمله قبل نهاية عام 2016، وذلك فى سبيل تخفيف العبء عن كاهل المتقاضين، تفعيلا لمبدأ العدالة الناجزة الذى تسعى الوزارة لتحقيقة.