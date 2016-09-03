أخبار عاجلة

مساء dmc - تصريحات الرئيس السيسي حول تجديد الخطاب الديني ودوره في مواجهة الإرهاب -
مساء dmc - أحد مصابي كنيسة مارجرجس بطنطا يكشف كواليس وتفاصيل تفجير الكنيسة أمس -
بالفيديو- نجل العميدة نجوى النجار: احتسب أمي شهيدة عند الله -
رئيس بيلاروسيا يعزي السيسي في ضحايا تفجير كنيستي طنطا والإسكندرية -
مساء dmc - استمرار سير التحقيقات لكشف هوية الجناة في تفجير كنيسة مارجرجس بطنطا -
صحة الإسكندرية: خروج 21 حالة من مصابي تفجير الكنيسة المرقسية بعد شفائهم -
«التربية النوعية» بجامعة القاهرة تنظم مؤتمرًا لـ«إعداد المعلم» -
فيديو| الإبراشي: أهالي «شهداء طنطا» حولوا الجنازة لـ«فرح» -
فيديو| شقيق المتهم في «تفجير المرقسية»: «كلمنا أول إمبارح من سوريا» -
«المصرية لحماية الدستور» تطالب بهيئة «عدم التمييز» وإصدار قانون خاص بها -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

مساعد وزير العدل: ندب قضاة بقطاع الخبراء يقيمون بالمحاكم لإنجاز القضايا

Google+ Print
مساعد وزير العدل: ندب قضاة بقطاع الخبراء يقيمون بالمحاكم لإنجاز القضايا مساعد وزير العدل: ندب قضاة بقطاع الخبراء يقيمون بالمحاكم لإنجاز القضايا

>كتبت هدى أبو بكر

أصدر المستشار عمر مروان مساعد وزير العدل لشئون الخبراء والطب الشرعى، قرارا بندب 28 خبيرا للمحاكم الاقتصادية، وآخر بندب 27 خبيرا مقيما بالمحاكم الابتدائية، وذلك لتحقيق سرعة تنفيذ المأموريات، وللمساهمة فى سرعة إنجاز القضايا المتداولة أمام القضاء.

وقال بيان صادر عن القطاع، إن القطاع قد استعان بنظام الخبير المقيم فى بعض القضايا التى لا تحتاج إلى انتقالات أو معاينات ميدانية، حيت تستشير هيئة المحكمة الخبير أثناء الجلسة، وتأخذ برأيه شفاهة أو كتابة، توفيرا للوقت والجهد، ما يساعد على سرعة الفصل فى الدعاوى.

يأتى ذلك فى إطار خطة محددة المعالم واضحة الأهداف تصبو إليها وزارة العدل، لإنهاء كافة القضايا المتداولة بمكاتب الخبراء حتى عام 2014 على مستوى الجمهورية بأكمله قبل نهاية عام 2016، وذلك فى سبيل تخفيف العبء عن كاهل المتقاضين، تفعيلا لمبدأ العدالة الناجزة الذى تسعى الوزارة لتحقيقة.


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365