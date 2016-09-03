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النيابة تأمر بضبط وإحضار شقيقى ربة منزل عثر عليها مقتولة فى شقتها ببولاق

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النيابة تأمر بضبط وإحضار شقيقى ربة منزل عثر عليها مقتولة فى شقتها ببولاق النيابة تأمر بضبط وإحضار شقيقى ربة منزل عثر عليها مقتولة فى شقتها ببولاق

>كتب أحمد الجعفرى

أمرت نيابة جنوب الجيزة، بسرعة ضبط وإحضار شقيقى ربة المنزل التى عثر عليها مقتولة داخل شقتها بمنطقة الطالبية، بعدما كشفت تحريات الأجهزة الأمنية عن تورطهما فى قتلها بسبب زواجها دون رغبتهما وهروبها مع زوجها إلى .

 

وكانت النيابة قد أمرت بدفن وتشريح جثة المجنى عليها، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة، واستدعت النيابة زوج المجنى عليها لسماع أقواله.

 

تلقى ضباط مباحث قسم شرطة الطالبية بلاغا بالعثور على جثة ربة منزل داخل شقتها، وبالانتقال إلى محل الواقعة عثر على جثة المجنى عليها مصابة بعدة طعنات، وبسؤال زوجها، أفاد بأنه عاد إلى الشقة، فعثر عليها مقتولة، وأشارت التحريات إلى وجود خلافات تجمعها مع أشقائها بسبب زواجها دون رغبتهم، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.

 

 


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