شرطة عجمان تقبض على محتال بتهمة السحر والشعوذة

تمكنت القيادة العامة لشرطة عجمان من إلقاء القبض على شخص من الجنسية العربية يقوم بالاحتيال عن طريق ادعائه معالجة الأشخاص بالسحر والشعوذة مقابل مبلغ مالي وقدره 40 ألف درهم.

وتعود تفاصيل القضية كما أوضحها العقيد عبدالله سيف المطروشي مدير إدارة التحريات والمباحث الجنائية في شرطة عجمان إلى ورود معلومات تفيد بوجود شخص من الجنسية العربية يقوم بالاحتيال على الآخرين بادعائه معالجة الأمراض عن طريق السحر والشعوذة مقابل مبالغ مالية كبيرة، وعلى من يرغب بالعلاج أن يقوم بالاتفاق معه بالاتصال به هاتفياً.

وبعد اتخاذ الإجراءات القانونية تم تشكيل فريق عمل للتحري للقبض على المتهم، حيث تم الاتصال به والاتفاق معه على أن يقوم بعلاج أحد الأشخاص عن طريق السحر مقابل مبلغ مالي حدده المتهم وقدره 40 ألف درهم، وحسب خطة الشرطة قام المتهم بالحضور إلى الموقع المتفق عليه، وبدأ المتهم بمزاولة أعمال السحر والشعوذة، وخلال ذلك تمت مداهمة الموقع وضبط المتهم متلبساً ومعه المبالغ المالية، كما تم ضبط جميع الأدوات التي يقوم باستخدامها في عمليات الاحتيال.

وأضاف العقيد عبدالله سيف أن المتهم كان يرتدي اللباس الخاص للعمليات الجراحية، ويستخدم قنينة مياه كبيرة الحجم وبداخلها أوراق شجر يرشها على زوايا منزل المريض حسب ادعاء المتهم، كما يستخدم 5 علب مياه صغيرة بها زيت وقلادة ذهبية اللون في شكل قلب أفاد أنه يضعها داخل سيارة المصاب، ووجدت كذلك حقيبة صغيرة سوداء اللون بها معدات يستخدمها للحجامة، كما كانت بحوزته قفازات لليد ومضمد جروح.

ومن خلال التحقيق المبدئي مع المتهم اعترف بما هو منسوب إليه وبممارسته للسحر والشعوذة للاحتيال وكسب الأموال، وبذلك تم تحويل المتهم وملف القضية للنيابة العامة لاستكمال الإجراءات القانونية.

وطالب العقيد عبدالله سيف من الجمهور اتخاذ الحيطة والحذر من المشعوذين وضعاف النفوس الذين يستغلون جهل ضحاياهم، وأكد أن السحر ما هو إلا أكاذيب وحيل منعها القانون والشرع، ودعا إلى ضرورة الإبلاغ الفوري عن كل الممارسات التي تخرج عن القيم والمثل المتعارف عليها حفاظاً على أمن وسلامة المجتمع.