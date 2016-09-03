انتقادات لـ«شارلي إيبدو» الفرنسية بعد سخريتها من زلزال إيطاليا

أسفرت رسومات آخر عدد من المجلة الفرنسية الساخرة “شارلي إيبدو”، عن موجة واسعة من الانتقادات في إيطاليا، بعد سخرية المجلة من الزلزال الذي ضرب البلاد، وأوقع نحو 300 قتيل، إذ شبهت المجلة الضحايا بالمعجنات وأكلة “لازانيا” الشهيرة.

وذكرت قناة “سي إن إن بالعربية” الإخبارية، أن أحد الرسوم أظهرت رجل إيطالي بضمادات تخفي رأسا تملأه الدماء، وتحته تعليق “معجنات بصلصة الطماطم”، ورجل إيطالي آخر بوجه منفوش الشعر وتحت تعليق “معجنات جراتان”، وقريبا منهما تظهر أكوام من القتلى مرفوقة بتعليم “لازانيا”.

من جانبه، قال سيرجيو بيروزي عمدة مدينة أماتريس، وهي إحدى المدن التي ضربها الزلزال، وخلّف مصرع 180 شخصًا بها، إن سخرية المجلة الفرنسية غير ممتعة ومثيرة للإحراج، موضحا أن رسوماتها بشأن الزلزال لا تعبر عن المشاعر الحقيقية للشعب الفرنسي.

وأضاف بيروزي: “نرحب دائما بالسخرية، لكن لا يمكنك السخرية من الكوارث والموت وسنظهر أن الإيطاليين شعب عظيم، في الأوقات الصعبة كما في أوقات البناء”، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الإيطالية.

وأوضحت “سي إن إن بالعربية”، أن هاشتاج #charliehebdo انتشر في موقع “تويتر” بإيطاليا، حيث أعرب الكثير من المستخدمين عن استيائهم من رسوم المجلة، وكتب أحدهم: “إنهم يختبؤون وراء السخرية لم لا تتركوا مكاتبكم وتأتون هنا وتقفون أمام هؤلاء الناس الذين فقدوا كل شيء؟”.

وكالات